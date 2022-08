Grande attesa per il ritorno in campo di Roger Federer

08-08-2022 11:23

Giornata importante quella odierna per Roger Federer: il super campione di tennis compie infatti 41 anni e nonostante non gioche da circa 13 mesi, non abbia più classifica Atp rimane il più amato dai tifosi e da tutti gli appassionati di tennis.

Proprio loro vivono con grande trepidazione il prossimo ritrono in campo dello svizzero. Per ora di date certe ce ne sono due: dal 23 al 25 settembre Federer, assieme a Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, guiderà l’Europa all’assalto della Rod Laver Cup. Il programma prevede che ROger giochi in doppio in coppia con Nadal e poi è probabile anche un singolare.

Successivamente, dal 24 al 30 ottobre sarà al via nell’appuntamento di casa di Basilea, primo torneo a cui prenderà parte dalla sconfitta contro Hubert Hurkacz nei quarti di Wimbledon 2021.

La carriera di Federer è costellata di grandi successi, trionfi e giocate che solo un top player può regalare. Nonostante adesso le cose siano radicalmente cambiate, è sempre emozionante vederlo scendere in campo.

Dopo lo stop forzato causato dal covid e altri interventi al ginocchio, Federer è tornato a giocare, ma i risultati non sono stati all’altezza del suo passato. E il quarto di finale raggiunto a Wimbledon, ma perso di schianto contro il polacco Hubert Hurkacz, ha segnato la sua ultima presenza sul Centre Court londinese.

Adesso però è ora di guardare al prossimo futuro, ovvero quello alla O2 Arena di Londra per la Rod Laver Cup.