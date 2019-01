Grande Fratello, la mamma di Zaniolo chiarisce

Niente Grande Fratello per Francesca Costa, la bella mamma del nuovo gioiello della Roma Nicolò Zaniolo. La donna aveva suscitato un vespaio di polemiche dopo una dichiarazione rilasciata al Secolo XIX: "Beh, se arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora direi di sì".

La frase aveva scatenato le reazioni sui social di tanti tifosi della Roma, preoccupati per le conseguenze sul figlio Nicolò, astro nascente della serie A. "Se entra nella Casa rovina il figlio", "Ma che s'è messa in testa?", questi i commenti più educati nei confronti della signora Zaniolo. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport però la sua sarebbe stata solo una battuta. "Una boutade male interpretata".

Francesca, riporta sempre la rosea, ha ricevuto negli scorsi giorni già diverse offerte per ospitate in tv, soprattutto da trasmissioni sportive, ma ha finora rifiutato perché non si sentirebbe "in grado" di parlare di calcio. Diverso il discorso realiy, ma solo in "un lontano futuro", per non rovinare o influenzare la vita o la carriera di Nicolò. Ma intanto la sua popolarità cresce di giorno in giorno, e ora il suo account su Instagram conta oltre 100mila followers.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 16:45