Grave incidente stradale per l'ex Cagliari Andrea Cossu

Sono ore di grande apprensione a Cagliari per Andrea Cossu, ex centrocampista dei rossoblu e attuale dirigente della società sarda nell’area scouting.

L’ex giocatore, 41 anni, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sulla Statale 554 in territorio di Selargius. Cossu, rimasto gravemente ferito, era alla guida della sua auto, una Porsche, che è andata distrutta dopo aver carambolato sulla carreggiata in direzione Cagliari. A riportare la notizia l’Unione Sarda.

Dopo i primi soccorsi, l’ex centrocampista rossoblu è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi (presenta molte fratture), ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, assieme ai vigili del fuoco di Cagliari, per indagare sull’accaduto, mentre il traffico è andato in tilt con lunghe code di auto.

Due presenze in Nazionale, Cossu conta 270 partite con la maglia del Cagliari tra campionato e coppe. Nella prima parte della sua carriera ha giocato anche nell‘Olbia, il suo club d’origine, Verona, Lumezzane, Sassari Torres.

Sposato con Carlotta, ha due figlie, Rebecca e Clotilde.

OMNISPORT | 20-02-2021 19:48