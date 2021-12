Grave infortunio al ginocchio e stagione finita per Martina Peterlini

16-12-2021 19:57

Martina Peterlini, caduta nel corso della seconda manche dello slalom femminile in Valle Aurina valevole per la Coppa Europa, e’ stata sottoposta presso l’ospedale di Brunico a una risonanza magnetica e a una TAC che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, la rottura del menisco mediale e la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. La sfortunata slalomista trentina verrà rivalutata nei prossimi giorni dalla Commissione Medica FISI per essere operata, il rientro agonistico è previsto per la prossima stagione.

Comunicato Stampa FISI

OMNISPORT