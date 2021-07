Grave lutto per Billy Costacurta

Grave lutto per l’ex difensore del Milan Billy Costacurta. La madre Margherita Beccegato, 87 anni, è morta in un incidente stradale venerdì mattina, avvenuto nei pressi di Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano da Milanello.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la donna ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore improvviso ed è andata a sbattere contro una cancellata. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi.

OMNISPORT | 23-07-2021 14:08