Gravina: "Balotelli in grande forma"

29-01-2022 19:35

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni della Rai ha parlato anche di Mario Balotelli: “Ho trovato Mario bene, molto bene. E’ sempre un ragazzo straordinario, lo conosco benissimo, fin dai tempi dell’Under 21, quando fece un grandissimo gol a Castel di Sangro. Non spetta a me giudicare le decisioni tecniche, ma ho grande fiducia in Mancini e so che quando porta avanti un progetto è perché questo progetto ha una sua validità. La scelta Balotelli è stata una scelta convinta”.

“Non so se ci sarà, ma lui è un uomo risolutivo e decisivo. Sono convinto che Mancini stia valutando tutte le opzioni a sua disposizione. Balotelli è tornato in grande forma, questo posso garantirlo. Noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato, a marzo abbiamo due appuntamenti importantissimi e non possiamo fallirli”.

OMNISPORT