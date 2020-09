Gravina e la nuova serie A: tifosi Juve in rivolta

Nessuno tocchi la serie A. Sembra essere questo il parere di gran parte dei tifosi che hanno reagito con veemenza alle parole del presidente della Federazione Italiana, Gabriele Gravina. Il numero 1 del calcio italiano ha svelato le sue idee per il futuro del calcio italiano nel corso di un’intervista con il Corriere dello Sport.

Le parole di Gravina

Il presidente della FIGC, Gravina, ha fatto particolare riferimento a un nuovo modello da seguire per la serie A: “Si teme che i playoff penalizzino le società abituate a vincere e che investono di più. Ma non è così. Se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Il nostro rischia di perdere pubblico se in alcune fase non è più decisivo per le squadre che hanno già acquisito un risultato di retrocessione, salvezza o piazzamento”.

Il nuovo modello

Per questo motivo il presidente della Federazione sta pensando a un nuovo modello da adottare nel massimo campionato: “Io penso a un campionato diviso in tre fasi con una final eight per assegnare lo scudetto”. Parole che hanno subito generato un vespaio di polemiche, con la maggioranza dei tifosi che non vedrebbe di buon occhio un cambiamento così importante.

La reazione dei social

Sono soprattutto i tifosi della Juve a scagliarsi contro le parole del presidente come Michele: “Solo in Italia studiano queste cose. Paese arretrato da un punto di vista sportivo e manageriale. Si preparano i campionati nella speranza che vinca chi ha fortuna in poche gare, non il più forte e il più bravo”. E ancora: “Oltre a questo io opterei anche per una partenza ad handicap, con la Juventus che potrà iniziare a giocare solo nel girone di ritorno e in trasferta”.

L’idea del presidente federale viene letta come una voglia di fermare l’egemonia bianconera in Italia: “Avrebbe fatto meglio a rispondere che il modello migliore è quello in cui la Juve perde”, e ancora: “Non sarebbe più semplice attribuire 10 punti di penalizzazione alla Juve per regolamento ogni anno e contentare così il popolo bue”.

