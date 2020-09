Juve, la soffiata di Momblano agita i tifosi

E’ l’attaccante il ruolo attorno al quale girano tutte le attenzione del popolo juventino. La formazione bianconera si prepara all’esordio in campionato in programma domenica contro la Sampdoria ma resta il dubbio attaccante. E per i tifosi sta cominciando a diventare un cruccio molto importante.

Il giornalista ed esperto di tifoso della Juventus, Luca Momblano, lancia una sua indiscrezione su Twitter: “Luis Suarez atteso alle porte di Perugia, come privato cittadino, nel tardo pomeriggio”. Poche parole che riaccendono la speranza dei fan bianconeri che hanno seguito con grande apprensione la vicenda legata al giocatore del Barcellona e alla possibilità per lui di prendere il passaporto italiano.

La speranza dei tifosi

In casa bianconera il mercato non è stato di certo esaltante, così come per gran parte delle società italiane che hanno dovuto fare i conti con una forte crisi economica che ha colpito praticamente tutti. Ma i tifosi sognano almeno un colpo come quello Suarez: “Mombli dimmi che firma il pistolero. Compriamo sto passaporto”. E c’è chi allunga la speranza anche di qualche mese: “Nel caso restasse a Barcellona, passasse l’esame B1 e ottenesse poi la cittadinanza nei tempi previsti, la Juve potrebbe provare a portarlo a casa nel mercato di gennaio?”.

Ma c’è anche chi è stanco dalle tante voci di mercato che non conducono a nulla di certo come Sonia: “Spero arrivino alla svelta le 20.01 del 5 ottobre perché questa finestra di mercato mi sta sfinendo”. E chi invece si lancia sull’ironia: “Kevin Lasagna è già bianconero, gode della stima di Tudor e costa un tozzo di pane…ecco il piano segreto di Paratici”.

Tra ironia e qualche critica al giornalista, in molti fanno notare che la vicenda legata a Suarez sta prendendo una piega decisamente “strana” tra esami, passaporti e beghe burocratiche mentre la Juventus si prepara a scendere in campo nella prima di campionato dell’era Pirlo.

