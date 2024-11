Gravina fissa le elezioni Figc ma non scioglie il nodo candidatura. Creata nuova sessione di mercato in serie A 

L’assemblea per il rinnovo delle cariche si terrà il 3 febbraio: il presidente ha tempo fino al 25 dicembre per decidere se ripresentarsi. La novità per il calciomercato dovuta al Mondiale per club

Le elezioni per il rinnovo delle cariche in Figc si terrano il 3 febbraio. Lo ha ufficializzato il presidente Gabriele Gravina informando il Consiglio Federale: il numero uno della Federcalcio non ha sciolto però le riserve riguardo alla sua candidatura. Intanto è ufficiale l’introduzione di una nuova sessione di mercato estiva per le squadre di serie A, dal 1 al 10 giugno, istituita in vista del Mondiale per club.

Figc, il 3 febbraio le elezioni per la presidenza

Si voterà il 3 febbraio: questa la data ufficializzata oggi in Consiglio Federale dal presidente della Figc Gabriele Gravina per l’assemblea che avrà il compito di rinnovare le cariche federali, compresa quella di presidente. L’assemblea elettiva si terrà a Roma, presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria. Non sappiamo ancora, però, se Gravina si ricandiderà a presidente della Figc.

Figc, Gravina non scioglie le riserve sulla ricandidatura

“Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura – ha dichiarato oggi Gravina -. Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare”.

Gravina ha tempo fino al 25 dicembre per scegliere, le candidature vanno infatti presentate 40 giorni prima delle elezioni. Ad oggi il presidente non ha competitores, la sua pertanto potrebbe essere una candidatura unica. “Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare – ha poi aggiunto Gravina – So di avere numeri importanti, la certezza del risultato c’è, il problema è un altro: capire se ci sono i presupposti per guidare la federazione con una serenità diversa e una prospettiva per il calcio italiano”.

Serie A: nuova sessione di mercato prima del Mondiale per club

Il Consiglio Federale odierno, però, ha anche introdotto alcune novità regolamentari. La più importante riguarda la nuova (mini) finestra di mercato estiva, fissata dall’1 al 10 giugno: si tratta di un provvedimento voluto per permettere alle squadre italiane iscritte al prossimo Mondiale per club – ovvero Inter e Juventus – di presentarsi al meglio alla competizione.

Il Mondiale per club è infatti in programma dal 27 giugno al 3 luglio, arco di tempo durante il quale potrebbero scadere i contratti di diversi calciatori: la nuova finestra dà ai club un’opzione in più per risolvere il problema dopo la sessione di gennaio.