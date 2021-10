Gravina sul caso plusvalenze: "Indagine conoscitiva, impossibile agire"

28-10-2021 12:31

Fa discutere la decisione della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio), che ha inviato al Procuratore della Figc Giuseppe Chinè e al presidente federale Gabriele Gravina una relazione sulle plusvalenze degli ultimi due anni realizzate da alcuni club di Serie A.

Nel mirino della commissione di vigilanza ci sarebbero ben 62 operazioni in un periodo compreso tra le sessioni di mercato del 2019 e quelle del 2021. In merito alla questione, si è espresso lo stesso Gravina, che ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos ha commentato in questo modo la vicenda relativa alle plusvalenze: “Abbiamo più che una indagine di tipo persecutorio, una indagine conoscitiva. Come ben sapete, visto che il tema è noto, si cozzerà sulla solita questione delle valutazioni soggettive o oggettive. Siamo coscienti nella nostra impossibilità di agire“.

Gravina ha poi parlato della possibilità di ricorrere ad alcuni provvedimenti che in futuro potrebbero essere applicati per evitare dei fenomeni come quelli finiti nel mirino della Covisoc e che riguardano le situazioni di bilancio dei club del nostro campionato: “Questo terreno è abbastanza scivoloso ma sappiamo anche che possiamo, attraverso alcuni accorgimenti, adottare provvedimenti che possono limitare l’impatto di questo fenomeno all’interno delle problematiche gestionali di questo calcio“

OMNISPORT