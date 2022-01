Gravina: "Troppi stranieri in Serie A, si cambia"

19-01-2022 10:51

Meno stranieri in Serie A, più investimenti nei vivai. E’ questa la direzione che il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina vuole intraprendere nei prossimi mesi: “I numeri non sono confortanti, uno dei miei obiettivi è invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai”, sono le parole in un’intervista a La Nuova Sardegna.

Gravina vuole inoltre diminuire il numero delle società professionistiche in Italia. “La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all’inizio. Voglio stabilizzare il sistema, ridurre il gap economico tra i campionati, rendere più sostenibile il sistema”.

