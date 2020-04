Gresini è quasi rassegnato

“Non sarà facile ripartire con il motomondiale, mi auguro che si possa cominciare a luglio o ad agosto, ma non credo sia così scontato perché ci sono troppe incertezze, questo virus è troppo importante e il mondo oggi ha bisogno di avere un’assoluta certezza. La speranza è quella di fare 10 o 12 Gran premi”. Questo l’auspicio di Fausto Gresini per il motomondiale, bloccato come la maggior parte delle competizioni sportive dalla pandemia provocata dal Covid-19.

“E’ una situazione particolare, siamo tutti coinvolti e tutti preoccupati per la vita delle persone – ha ammesso il fondatore della Gresini Racing in una diretta Instagram – Il motomondiale coinvolge molte nazioni, nei gran premi ci sono tante etnie diverse e anche tanto pubblico: è difficile poter trovare il giusto compromesso. Ovviamente Dorna sta facendo di tutto per poter partire, ma al momento la situazione è un disastro. Siamo come un motore acceso ma fermo in autostrada, speriamo tutti di trovare al più presto il percorso giusto”.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 13:30