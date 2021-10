Griezmann croce e delizia: contro il Liverpool doppietta e espulsione

20-10-2021 08:15

Una serata da autentico protagonista. In tutti i sensi. Nel big match del girone B di Champions League tra Atletico Madrid e Liverpool, le luci della ribalta se le è prese tutte Antoine Griezmann.

L’attaccante francese ha vissuto la più classica delle notti dal sapore agrodolce deliziando la platea del Wanda Metropolitano ma uscendo di scena nel modo più inaspettato.

Procediamo con ordine: Dopo 13′ di gioco i Reds erano già avanti 2-0 grazie alle reti di Salah e Keita, il numero 8 transalpino è salito prepotentemente in cattedra: al 20′ il classe 1991 ha dimezzato il gap con il piazzato in buca d’angolo che è valso il 2-1, poi dopo quattordici giri d’orologio ha calato il bis trasformando in oro l’assist di Joao Felix.

Da 2-0 a 2-2, dunque, con ancora più di un’ora di gara da giocare. E invece al rientro dall’intervallo succede quello che non ti aspetti.

Minuto 52. L’ex Barcellona, nel tentativo di arpionare il pallone, interviene in maniera sconsiderata colpendo violentemente in testa Roberto Firmino.

Un intervento pericoloso e scomposto, inevitabilmente sfociato nel rosso diretto che chiuso anzitempo la sua partita.

Come se non bastasse, l’Atletico ha poi subito il 2-3 su un calcio di rigore molto contestato sul fronte colchoneros. Come si suol dire, oltre al danno, la beffa.

