Giro del Delfinato 2022: trionfo di Roglic

12-06-2022 19:05

Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la settantacinquesima edizione del Giro del Delfinato. L’ultima tappa, 137,5 km impegnativi con tre Gran Premi della Montagna più l’arrivo in salita finale da Saint-Alban-Leysse a Plateau de Solaison, ma più in generale tutta la corsa francese visto che il belga Wout Van Aert è stato parecchi giorni leader della classifica, si è risolta in un trionfo per la Jumbo-Visma, la squadra di Roglic, perché lui e il suo compagno di squadra danese Jonas Vingegaard hanno piantato in asso gli altri migliori di giornata a cinque chilometri dalla conclusione e hanno tagliato il traguardo a quota 1508 metri mano nella mano con Roglic che ha lasciato il successo parziale a Vingegaard, il quale si è anche piazzato secondo nella classifica generale a 40 secondi dal suo capitano e precedendo di un secondo l’australiano Ben O’Connor della AG2R Citroen Team. Quarto nella graduatoria finale a 2’33”, e quinto nella frazione odierna a 55 secondi, Damiano Caruso, della Bahrain Victorious.