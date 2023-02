Guai PSG, Mbappè out: salta il Bayern Monaco

La partita maledetta a Montpellier per il centravanti vice campione del mondo continua a lasciare strascichi: dopo i rigori sbagliati l’infortunio maturato è più grave di quanto si pensasse.

02-02-2023 17:05

Ahi ahi Ahi: Kylian Mbappé salterà la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco e non solo quella.

Gli esami strumentali odierni, dopo l’infortunio rimediato nella gara con il Montpellier al bicipite femorale sinistro, hanno evidenziato una lesione più grave di quanto si fosse immaginato inizialmente: out per tre settimane il francese. Tradotto: niente gara di andata di Champions e niente match con il Marsiglia sia in coppa che in campionato.

Dopo il rigore sbagliato, ribattuto e sbagliato di nuovo, con tanto di palla alle stelle a porta sguarnita su respinta di Lecomte, Mbappé aveva lasciato il campo al 20’ per un dolore alla coscia, ma al termine della gara lo stesso allenatore parigino Galtier aveva mostrato ottimismo dichiarando, fra l’altro, che il problema fosse legato ad una botta al ginoccho.

Oggi, invece, la sentenza che non lascio scampo ad una diagnosi molto chiara: Mbappé fuori per tre settimane.