Guardiola elogia De Zerbi prima della sfida di domani: "Il suo Sassuolo un esempio incredibile"

21-10-2022 20:34

In vista della partita tra Brighton e Manchester City, Pep Guardiola spende parole al miele per Roberto De Zerbi, ancora alla ricerca della prima vittoria in Premier League: “Abbiamo conversato qualche volta, principalmente di calcio, e sono molto felice sia arrivato nel nostro campionato. Ho visto le ultime due partite del Brighton, sta già praticando lo stile di gioco che desidera: avrà un grande impatto sul calcio inglese. Il modo in cui fa giocare le sue squadre è opposto a quello in voga in Italia, il suo Sassuolo era un esempio incredibile.

I complimenti al tecnico bresciano vanno di pari passo a quelli rivolti a Graham Potter, che ha forgiato lo ‘stile’ Brighton: “Non importa la qualità dei tuoi giocatori se credi al modo in cui vuoi che giochino. Il lavoro di Potter è stato fondamentale, sono una squadra dinamica e Mac Allister e Gross sono due calciatori increbili nello stretto”.