Guardiola: "Haaland fa gol da quando è nato"

07-08-2022 21:07

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato positivamente la vittoria contro il West Ham all’esordio in Premier League: “Prestazione eccellente, quella che non abbiamo fatto contro il Liverpool. Non è facile giocare contro il West Ham, i due gol di Haaland sono importanti per lui e per noi”.

“Haaland fa gol da quando è nato – ha continuato -, non vedo perché non avrebbe dovuto farli con noi. Abbiamo disputato un’ottima partita, abbiamo creato tanto contro una squadra che si difende molto bassa”.