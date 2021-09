Guardiola non si nasconde: "Messi al Psg? Non me l'aspettavo"

Già alla seconda giornata della fase a gironi di Champions League è tempo di una sfida che sa di finale.

Psg e Manchester City e si incontrano in un raggruppamento che sembravano destinate a dominare, ma che si è aperto con il sorprendente pareggio dei francesi contro il Bruges.

Per questo la sfida del Parco dei Principi potrebbe già essere decisiva se non altro in chiave primo posto.

Le due squadre si sono affrontate nella scorsa edizione in semifinale, con vittoria degli inglesi, ma Pep Guardiola sa che adesso potrebbe essere tutto molto diverso. Se non altro per una presenza molto particolare nel Psg…:

La vittoria dell’anno scorso non conta nulla, quest’anno è un’altra storia. L’anno scorso erano una squadra fantastica, ora in più hanno anche Messi. Sarà una bellissima partita”.

“Sono molto bravi e hanno tanto talento. Dobbiamo difendere bene senza palla, farli correre quando abbiamo la palla ed essere compatti, aiutandoci gli uni con gli altri”.

Guardiola si è poi soffermato sul trasferimento a Parigi di Leo Messi, al quale proprio il tecnico catalano cambiò la carriera al Barcellona inventandolo come falso centravanti: “È stata una sorpresa per tutti. Tempo fa sarebbe stata una cosa inimmaginabile per tutti, ma è successo davvero. L’importante è che sarà lui sia felice a Parigi. Spero che sia in campo, non devo dire nulla sul suo conto. Giocatori come lui ci sono ogni 15 anni”.

OMNISPORT | 27-09-2021 17:26