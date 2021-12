Guardiola: "Perché siamo gli unici con tre cambi?"

24-12-2021 12:32

Pep Guardiola attacca la Premier League in un’intervista al Daily Star: “Giocatori e dirigenti tutti insieme devono fare qualcosa perché le parole da sole non bastano più. La situazione non cambierà da sola: Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori, e ognuno decide per se stesso”.

“Qui stiamo parlando del benessere dei giocatori. Forse i sindacati dovrebbero dire: Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione. Sì, ci vorrebbe uno sciopero. Il nostro è l’unico campionato che non accetta le cinque sostituzioni. Ne abbiamo solo tre. Come mai? Sarebbe molto meglio per tutti, considerato il numero di partite che giochiamo. Ma la Premier League e alcuni club hanno deciso di non farlo”.

