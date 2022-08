Guarnieri non si nasconde: "Abbiamo sbagliato tattica"

14-08-2022 16:52

Dopo quattro titoli europei consecutivi, l’Italia abdica nella prova in linea Èlite. A Monaco di Baviera il nuovo campione continentale è l’olandese Fabio Jakobsen e anche se gli azzurri questa volta non partivano favoriti, c’è delusione all’interno della squadra del ct Bennati per come la volata è sfuggita dal controllo del “treno” italiano, sfaldatosi a circa 500 metri dal traguardo.

I compiti erano chiari, con Jacopo Guarnieri a fare da regista della volata per uno tra Alberto Dainese e Elia Viviani (alla fine solo 11° e 7°), ma qualcosa è andato storto nel finale.

L’esperto velocista lombardo della Groupama FDJ si è assunto le proprie responsabilità al termine della gara: “Il percorso era insidioso e nel finale non siamo stati uniti. Ai -2 km eravamo messi bene, poi ci siamo persi. Personalmente avevo speso molto e quando c’era da rilanciare non ne avevo più. C’abbiamo provato, ma non ce la siamo giocati bene”.