Guerra Russia-Ucraina: morta ex calciatrice Viktoriya Kotlyarova in un bombardamento a Kiev

Calcio ucraino in lutto: la Federcalcio ha comunicato che durante i recenti bombardamenti russi ha perso la vita l'ex calciatrice ucraina di 27 anni, Viktoriya Kotlyarova

03-01-2024 18:01

Lo scorso 29 dicembre si sono verificati nuovi e devastanti bombardamenti russi sulla capitale ucraina che hanno provocato la morte di 30 persone. Tra le vittime dell’attacco aereo anche Viktoriya Kotlyarova, ex calciatrice ucraina di 27 anni, deceduta insieme alla madre. A dare la triste notizia è stata la Federcalcio ucraina sui propri profili social.

Cos’è successo

Va avanti senza soluzione di continuità il cruento conflitto russo-ucraino, che da quasi due anni sta devastando l’Europa orientale, con lo stato governato da Vladimir Putin che lo scorso 29 dicembre ha bombardato la città di Kiev con quasi 160 tra missili e droni, secondo quanto riportato dallo stato maggiore ucraino, che hanno comportato la morte di 30 persone.

Il post della Federcalcio ucraina su Kotlyarova

Come comunicato dalla Federcalcio ucraina sul proprio profilo su X, tra le 30 vittime dell’attacco c’è anche Viktoriya Kotlyarova, ex calciatrice di 27 anni che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Spartak Chernihiv, Yatran Uman e Atex di Kiev. Insieme a lei ha perso la vita anche la madre Ludmila.

Anche Kobzisty tra le vittime

Viktoriya Kotlyarova non è l’unica sportiva ucraina deceduta durante le offensive russe degli ultimi giorni. Tra le vittime ci sarebbe anche il 44enne Viktor Kobzisty, ex cestista e allenatore che ha giocato anche per la Nazionale ucraina agli Europei di basket del 2001 e del 2005 e che dopo la carriera agonistica era stato vice allenatore del Budivelnik Kyiv e poi allenatore della Nazionale ucraina.