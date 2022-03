Guerra Ucraina, Roger Federer scende in campo con la beneficenza

18-03-2022 16:18

Anche il tennista Roger Federer prova a dare un contributo per tutti coloro che stanno soffrendo a causa della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e dal presidente Vladimir Putin.

Re Roger, ex numero uno del mondo e vincitore di 20 titoli del Grande Slam, aiuterà chi la guerra la subisce attraverso la propria fondazione, ovvero la Fondazione Roger Federer, devolvendo 550 mila euro ai bambini ucraini per permettergli di proseguire gli studi, anche coloro che sono sparsi in tutta Europa.

Federer comunica questa sua decisione attraverso un messaggio sui suoi canali social.

