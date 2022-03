Ha ragione Dybala? Perché gli juventini credono ancora nello scudetto

04-03-2022 14:15

Sogno esaltante o missione impossibile? Quel che è certo è che in casa Juventus si è tornati a riflettere sullo scudetto ed è già un risultato eccezionale visto dove si trovava la squadra di Allegri a fine ottobre, con la vetta distante undici punti. Adesso i punti che separano la Vecchia Signora dalla vetta della classifica sono diventati sette e, se è vero che ci sono tre squadre da superare, ci sono diversi fattori che contribuiscono a credere nella clamorosa rimonta. Di sicuro, chi ci crede è Paulo Dybala.

Le parole di Dybala stuzzicano i tifosi Juve

Hanno già fatto il giro del web le parole di Paulo Dybala, che ha ribadito come allo scudetto lui creda eccome. Smentendo lo stesso allenatore, la Joya è entrato a gamba tesa sulla questione, riaccendendo gli entusiasmi dei supporter bianconeri sui social: “Allegri dice che la Juve è fuori dalla lotta Scudetto? Questa è una sua opinione. Siamo la Juventus e puntiamo al massimo. Noi ci siamo, io ci credo. Dobbiamo giocare contro l’Inter a Torino“.

Scudetto Juve? Chi è che non ci crede più

Molti tifosi vip e addetti ai lavori non ci credono più di tanto. È il caso di Marcello Chirico, direttore de Il Bianconero: “Pareggio tra Napoli e Milan per far rientrare in gioco la Juve? Per quanto mi riguarda tiferò Napoli. La Juve è troppo indietro e ha troppi infortunati, dovrebbe vincerle tutte e forse non basterebbe neppure”. Scettici pure Adani, Vieri, Cassano e Ventola, i quattro animatori della Bobo Tv. E scettico, come ribadito da Dybala, è lo stesso Allegri, che da sempre ha invitato a focalizzare l’attenzione sulla lotta per il quarto posto.

Scudetto Juve: ecco chi ci spera ancora

Molti tifosi, però, tengono accesa la fiammella della speranza. “Dopo le parole di Paulo di ieri, fossi in Allegri e dovendo scegliere la formazione non avrei alcun timore: subito in campo Dybala. E chi se ne frega di una possibile ricaduta”, tuona Ernesto. “Io ho le parole di Dybala e anche quelle di De Ligt fisse in testa”, ammette Daniela. “Pensiamo a vincerle tutte, anche 1-0, poi facciamo i conti”, è la tabella scudetto di Mirko. Ma c’è chi ironizza: “Quando ha parlato di ‘noi crediamo allo scudetto’ Dybala parlava di Juve o di Inter?”.

