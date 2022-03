Juventus, Paulo Dybala parla da capitano vero: smentito Allegri

03-03-2022 23:27

È ancora fuori per infortunio Paulo Dybala, out dal derby contro il Torino, ma il suo ritorno tra i titolari è atteso a brevissimo. L’argentino, presente come moltissimi altri colleghi alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, in occasione del quale l’U.S. Aldini Bariviera ha assegnato anche alcuni premi per il 2021, ha parlato un po’ di Juve usando un linguaggio da vero capitano (quale ormai è il suo status) e dimostrando di puntare più in alto dello stesso tecnico Max Allegri.

Juventus, Dybala smentisce Allegri: “Scudetto? Io ci credo”

Lo ha detto qualche tempo fa, lo ha ribadito ieri sera al termine della gara di Coppa Italia vinta dai suoi: per Max Allegri, la quota Scudetto si aggira sugli 84 punti, una vetta che la Juve in questa stagione non può sperare di raggiungere.

Molti addetti ai lavori sono scettici riguardo questa previsione, considerandola solo di facciata anche alla luce dei recenti risultati delle dirette concorrenti Milan e Inter. Al contrario del proprio allenatore, invece, il vice capitano e numero 10 Paulo Dybala dimostra di puntare molto in alto, considerando la vittoria della Serie A come ancora possibile:

“Allegri dice che la Juve è fuori dalla lotta Scudetto? Questa è una sua opinione. Siamo la Juventus e puntiamo al massimo. Noi ci siamo, io ci credo. Dobbiamo giocare contro l’Inter a Torino”.

Juventus, Dybala presto di nuovo in campo e a un passo dalla leggenda Roberto Baggio

La Joya, come sempre vittima di numerosi infortuni, è pronta a tornare in campo e a dare una mano ai compagni nel periodo più caldo della stagione, quando si iniziano a tirare le somme e si chiariscono i veri obiettivi. Questo è un momento delicatissimo, dove ci si può ritrovare a lottare per un trofeo o a essere fuori da tutto nel giro di una settimana:

“Infortunio? Sono tornato oggi in gruppo. Spero di poterle giocare tutte da qui a fine stagione. La Champions? Giochiamo contro una squadra difficile, ma giochiamo in casa con tutto il supporto della nostra gente”.

A Dybala viene fatto inoltre presenze come sia a un passo dal raggiungere il numero di gol di Roberto Baggio, una vera e propria leggenda in casa bianconera, che proprio alla Juve vinse il suo unico Pallone d’Oro della carriera. A questo proposito, l’argentino non vuole di certo fare paragoni, e anzi ci scherza su:

“Con qualche partita in più (ride, riferendosi a se stesso, ndr)… Un fenomeno, spero di conoscerlo presto e di superarlo anche. Quando sei vicino, devi provarci”.

Juventus, Cherubini conferma il prossimo incontro con l’agente di Dybala

Qui entriamo in un terreno delicatissimo. Parlare del rinnovo di contratto di Dybala è ormai un qualcosa nel quale uno può anche provare ad addentrarsi, ma è difficile poterne uscire con un’idea chiara in mente. La situazione più o meno è questa: la Juve ha proposto inizialmente un contratto di quattro anni a 8 milioni più due di bonus. Successivamente ha fatto retromarcia, offrendo invece qualcosa intorno ai 7 milioni netti senza bonus.

Una proposta che ha mandato su tutte le furie l’agente della Joya e il giocatore stesso, che vorrebbe vedere riconosciuto il suo innegabile amore per la maglia. Il suo contratto scade a giugno, e se fosse per il giocatore rimarrebbe a Torino, ma è anche vero che a 29 anni questo potrebbe essere l’ultimo grande contratto della carriera.

A questo proposito, il dirigente bianconero Federico Cherubini ha annunciato un incontro con il procuratore di Dybala Antun:

“Allegri dice di non crederci, ma la Juve deve sempre credere allo Scudetto. Rinnovo Dybala? Nei prossimi giorni incontreremo lui e tutti gli altri in scadenza”.

OMNISPORT