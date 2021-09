Haaland sul mercato, il DS del Borussia: "La scelta è tutta sua"

Continua a tenere banco il futuro di Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund protagonista dell’ennesimo inizio di stagione da fantascienza. Il giovanissimo attaccante è corteggiato dalle big di tutta Europa, Real Madrid in primis. A questo proposito ha preso la parola Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund. Queste le sue parole su Haaland e sul rapporto con Mino Raiola, agente del ragazzo:

“Haaland è una persona molto indipendente. A un certo punto giocherà per uno dei migliori club al mondo, anche se lo sta già facendo qui. Sono consapevole però che il Real Madrid lo intriga. La scelta è tutta di Erling. Con Mino Raiola ho un buon rapporto ma non è corretto credere che pensi soltanto ai soldi, tiene anche a cosa sia meglio per il giocatore. Quindi la chiave è tutta in Haaland. Non provo né ottimismo né pessimismo”.

OMNISPORT | 27-09-2021 16:15