Haas e Schumacher verso l'addio: ipotesi Hulkenberg

19-10-2022 12:34

La permanenza di Mick Schumacher alla Haas è sempre più a rischio. Reduce da un’altra stagione deludente, dopo quella di esordio chiusa con 0 punti, il giovane pilota tedesco potrebbe non venire confermato dal team motorizzato Ferrari per il Mondiale 2023.

Ad aprire a questa ipotesi è stato il team principal della Haas, Gunther Steiner, che in un’intervista rilasciata a RTL ha fatto anche il nome del possibile sostituto di Mick, che potrebbe essere Nico Hulkenberg, favorito su Daniel Riccardo, in uscita dalla McLaren: “Ho parlato con Nico, lo conosco da molto tempo e meglio di quanto conosca Ricciardo, ma non è ancora stato fatto nulla” le parole del dirigente bolzanino.

Hulkenberg, quest’anno terzo pilota della Aston Martin, che lo ha utilizzato nei primi due GP della stagione, in Bahrain e in Arabia Saudita, per sostitiuire Sebastian Vettel, appiedato dal Coronavirus, potrebbe quindi rientrare in pianta stabile nel Circus per affiancare Kevin Magnussen, anche se Steiner non ha ancora chiuso alla conferma di Schumacher: “Siamo indecisi, non prenderemo una decisione tra Austin e il Messico perché non c’è tempo. Mick sa di dover dare il meglio, la pressione è una brutta compagna per un pilota, ma lui sa gestirla. È cresciuto in una famiglia di piloti e sa di cosa si tratta”.