Haas, Steiner: "Per il rinnovo Schumacher deve fare altri punti”

23-08-2022 12:23

Al giro di boa della stagione, sono in corso valutazioni e strategie di mercato in quasi tutte le scuderie. Si guarda già a pianificare il prossimo campionato del mondo e anche la Haas non è da meno.

La scuderia statunitense sta pressando Mick Schumacher per cercare di raggiungere altri risultati importanti, come quelli arrivati a Silverstone e in Austria. È proprio questa una delle condizioni più importanti che il giovane pilota tedesco deve soddisfare per strappare il prolungamento del contratto con la squadra americana.

Mick Schumacher, al centro di insistenti voci di mercato sembra essersi svegliato da un lungo torpore: quanto ottenuto in Inghilterra e ancora di più in Austria, testimonia che il pilota sta crescendo. I punti conquistati a Silverstone con l’ottava posizione e quelli di Spielberg, grazie alla sesta, dimostrano che Mick è anche in grado di saper fare le spalle larghe nei duelli con corridori del calibro di Max Verstappen e Lewis Hamilton.

“Credo che Mick Schumacher abbia finalmente svoltato in Canada e i punti nella gara successiva a Silverstone sono stati una diretta conseguenza – così Gunther Steiner come riportato da GPFans.com – Da lì l’ho visto più rilassato e più consapevole. Cosa deve fare ancora per ottenere il rinnovo con noi? Deve continuare a fare più punti iridati ancora”.