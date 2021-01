Hajduk Split: Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore del club croato

Dopo le esperienze maturate in Serie B sulla panchina del Livorno e in Svizzera su quella del Sion, Paolo Tramezzani stava ricoprendo il ruolo di seconda voce alla Rai, per la quale ha commentato anche la Coppa Italia andata in scena la scorsa settimana. L’ex difensore era però sempre in attesa che si potesse concretizzare un’altra trattativa per poter tornare in panchina e così è stato.

Paolo Tramezzani riprende a girare l’Europa e fa tappa a Spalato: lui è ufficialmente il nuovo mister dell’Haiduk Spalato. “L’esperto 50enne italiano ha firmato oggi un contratto fino all’estate 2022 – recita il comunicato pubblicato dall’Hajduk sul proprio sito ufficiale – e assumerà da subito la gestione della prima squadra”.

In questo momento, la squadra croata occupa il quinto posto in classifica. La vetta occupata dalla Dinamo Zagabria dista ben 16 punti ed è per questo motivo che la dirigenza ha voluto approfittarne per cambiare la guida tecnica esonerando Boro Primorac e affidando la panchina proprio al 50 enne italiano.

Dopo Albania, Svizzera e Cipro, la Croazia sarà il quarto paese del Tramezzani allenatore.

OMNISPORT | 18-01-2021 13:35