L’agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, in una intervista a Radio Kiss Kiss ha rivelato che l’esterno marocchino sarebbe potuto sbarcare in Italia già tre anni fa, al Napoli di Sarri.

“Hakimi poteva essere del Napoli tre anni fa con Sarri, aveva 18 anni e Giuntoli ci cercò. Borja Mayoral? Dzeko è fortissimo, non conosco i problemi della Roma. Mayoral ha 23 anni, ha il tempo per crescere. In giallorosso ha l’opportunità per crescere”.

OMNISPORT | 16-02-2021 22:11