Halle, si rivede Federer: "Qui vissuto grandi momenti"

L'ex campione svizzero ha trionfato ben 10 volte nel torneo in corso.

22-06-2023 16:24

All’Atp di Halle si è rivisto Roger Federer, il 20 volte vincitore di Slam che ha collezionato ben 10 trionfi in questo torneo. L’ex campione del tennis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato.

Queste le parole di Federer: “Sono venuto qui la prima volta 22 anni fa, credo. E ho giocato per 18 anni questo torneo. Per me è stato meraviglioso, qui ho avuto grandi successi, ho vissuto grandi momenti qui. Negli ultimi anni anche con la mi famiglia, i miei figli scorrazzavano per tutto l’impianto”.