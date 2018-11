Halloween: il video di Dybala spaventa 2 milioni di persone

Davvero spaventoso il video postato da Paulo Dybala in occasione della notte di Halloween. L’attaccante della Juventus ha pubblicato un video a dir poco inquietante in cui si è travestito da vampiro, pronto a scatenarsi nella notte delle streghe. Il numero dieci bianconero denota una certa bravura nell’arte del make up e del photoshop: faccia totalmente bianca, occhi largamente truccati in nero con spaventose colature che scivolano fino alle guance e occhi azzurri come il ghiaccio. Ma il punto più terrificante è la bocca, soprattutto visto che non c’è. Cliccando play Paulo Dybala tira fuori un coltellaccio e nel momento di maggior paura compare dal nulla una bocca dai denti aguzzi come nei migliori film horror. Complimenti per gli effetti speciali: Paulo Dybala dimostra così un certo fascino per l’orrido. E’ ovvio, se a Carnevale ogni scherzo vale, figuriamoci ad Halloween: ma da questo video possiamo facilmente desumere che il fantasista argentino non si è limitato a svolgere il compitino ma, proprio come nel suo lavoro, ha curato anche i minimi particolari per ottenere un risultato eccellente, da vero fuoriclasse. La didascalia del video recita: Trick or treat, la versione inglese del nostro Dolcetto o scherzetto, con un sarcastico Am I spooky enough for Halloween Night? Riferendosi chiaramente al fatto di non avere la bocca. Un video che è stato apprezzato e ripostato da tutto il mondo, soprattutto se consideriamo che ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni in pochissime ore.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 11:36