Hamilton: "Con Verstappen decideranno errori, affidabilità e giri più veloci"

Ecco le dichiarazioni di Lewis Hamilton nella conferenza stampa della vigilia del Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona.

“Quest’anno c’è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo, Verstappen sta guidando bene. Ha un’auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che devono e noi no. Penso che l’esperienza aiuterà. Alla fine i piccoli errori e l’affidabilità giocheranno un ruolo importante. Anche i punti in più per i giri più veloci saranno importanti. So di cosa è capace la mia squadra. I test non erano buoni. Abbiamo fatto meglio durante il fine settimana, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo fare affidamento sugli errori degli altri. Abbiamo una buona macchina, ma ha i suoi punti deboli. Ci stiamo lavorando“.

“Non mi interessa contro chi lotto, che sia un compagno di squadra o di un altro team – conclude Hamilton parlando di nuovo di Verstappen -, gareggio da tanto e ho già lottato contro molti avversari. Siamo contro un’altra squadra che è al massimo del suo livello e forse è anche più veloce di noi. Max ha più esperienza che mai. Ha davvero fame di vincere le gare e il campionato. A me piace vedere che partecipano alla lotta anche altre squadre, come la McLaren per esempio. Loro mi hanno dato la possibilità di essere qui e io guardo sempre come sono messi“.

OMNISPORT | 06-05-2021 18:49