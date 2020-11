Hamilton-Ferrari, rivelazione del campione sui contatti con la Rossa

“Vicino alla Ferrari? Mai davvero. Abbiamo parlato in qualche occasione, ma non siamo andati oltre il capire che opzioni ci fossero sul tavolo, e non erano quelle giuste”. La rivelazione di Lewis Hamilton a ‘La Gazzetta dello Sport’ spiazza gli addetti ai lavori e conferma le voci sui contatti preliminari in passato. Ma ribadisce anche che il matrimonio fra il campione del mondo e il Cavallino, almeno per ora, non si farà.

“Le nostre posizioni non si sono mai allineate, credo che il tempismo conti e le cose alla fine succedano per un motivo – ha aggiunto Hamilton alla ‘Rosea’ -: nelle ultime stagioni il mio contratto scadeva sempre in anni diversi da quello di tutti gli altri piloti. Alla fine è andata così”.

Il sogno dei tifosi ferraristi di vedere Hamilton al volante della Rossa, insomma, è destinato a rimanere tale, almeno per adesso. C’è però un’altra possibilità che inviterebbe a pensare ad un futuro accordo, ed è legata non solo al rinnovo di Hamilton, ma anche, indirettamente, al contratto di Carlos Sainz jr, che per i prossimi due anni sarà il compagno di squadra di Charles Leclerc sulla Rossa.

Secondo quanto riportato dal portale ‘Formula Passion’, infatti, ci sono pochi dubbi che il fenomeno di Stevenage rinnovi ancora per un anno con la Mercedes, nel tentativo di conquistare l’ottavo Mondiale ed entrare definitivamente nella leggenda delle quattro ruote.

Qualora il rinnovo dovesse arrivare a comprendere anche la stagione 2022, allora la scadenza sarebbe la stessa di Sainz in Ferrari. Una coincidenza che potrebbe riaccendere le speranze di vedere Hamilton con addosso la tuta rossa con il logo del Cavallino rampante.

Allora Hamilton avrà quasi 38 anni, è vero, ma è anche vero che la sua carriera è ben lontana dalla fase calante e non sorprenderebbe se il britannico dovesse ancora restare in pista, lottando per altri record leggendari.

17-11-2020