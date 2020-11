F1, GP Turchia: la diretta-live

Commento in diretta

Nel weekend in cui Lewis Hamilton potrebbe diventare campione del mondo, la pioggia ha reso imprevedibili le sessioni di prove libere e qualifiche, dando vita ad una griglia di partenza inedita. In Turchia, paese che ha ospitato un Gran Premio dal 2005 al 2011, le qualifiche si sono interrotte ben due volte a causa della pioggia e della scarsa aderenza in pista da parte delle vetture. Dopo quasi due ore di sessione, è stato Lance Stroll a conquistare la sua prima pole position della carriera, facendo registrare il miglior giro con le gomme Intermedie, davanti a Max Verstappen e al compagno di scuderia Sergio Perez.

In difficoltà le Mercedes, con Hamilton sesto e Bottas nono, mentre accusano il colpo Ferrari e McLaren, entrambe con tutti e quattro i piloti fuori dalla top 10. Impresa per l’Alfa Romeo, che piazza Kimi Raikkonen ottavo e Antonio Giovinazzi decimo.

Griglia di partenza

Lance Stroll Max Verstappen Sergio Perez Alex Albon Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Esteban Ocon Kimi Raikkonen Valtteri Bottas Antonio Giovinazzi Lando Norris Sebastian Vettel Carlos Sainz Charles Leclerc Pierre Gasly Kevin Magnussen Daniil Kvyat George Russell Romain Grosjean Nicholas Latifi

Albo d’oro e statistiche

E’ Felipe Massa il dominatore incontrastato di questo tracciato, avendo vinto in tre occasioni e facendo registrare tre pole position dal 2006 al 2008. Il giro veloce spetta però a Juan Pablo Montoya, che nel 2005 registrò su McLaren il tempo di 1″24’770.

