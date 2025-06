Hamilton non sta bene in Ferrari, clamorosa indiscrezione: "Ho il morale giù" la confidenza con la giornalista Sky

Campanello d'allarme in casa Ferrari, dalla Spagna arrivano le voci di un Hamilton non a suo agio col team di Maranello. Intanto Lewis si è scusato e confidato con una giornalista di Sky dopo l'intervista stizzita in Spagna

Il quarto posto a Imola e la qualifica in Spagna avevano riacceso le speranze poi è arrivata la gara di Barcellona. Che ha fatto piombare nuovamente le prestazioni e il morale di Hamilton sotto i tacchi. E proprio dalla penisola iberica arrivano strane voci di un Lewis non più in sintonia con la Ferrari. Se questo possa bastare a minare il rapporto nel tempo con il team di Maranello sarà solo da scoprire col passare dei mesi. Intanto lo stesso pilota inglese si è prima scusato e poi lasciato andare a qualche confidenza sul suo stato d’animo con una giornalista di Sky Sport con cui era stato un po’ brusco dopo il GP di Spagna.

Hamilton e Ferrari in crisi: la bomba dalla Spagna

Doveva essere la luce, il faro, il trascinatore della Ferrari. Ed invece Lewis Hamilton vive una delle sue stagioni più difficili in F1. I risultati parlano per lui, o peggio “sparlano” di un pilota inglese che, parentesi Sprint a parte, non riesce mai a essere incisivo, veloce, costante. Il confronto con Leclerc dopo un terzo di stagione è impietoso: 7-2 in gara così come in qualifica. Surclassato.

Non è difficile quindi pensare che lo stesso Lewis, magari in coscienza propria si stia interrogando su questo matrimonio con la Ferrari che si sta dimostrando più difficile del previsto. Ne è convinto anche il giornalista spagnolo Antonio Lobato, che ha lanciato una dichiarazione, rilanciata dalla pagina specializzata Hammer Time, che se confermata potrebbe essere una vera e propria bomba di mercato sulla F1: “Da quel che mi è stato riferito nel paddock, Hamilton non è a suo agio in Ferrari. Non so come andrà a finire, ma intorno a lui la tensione continua a crescere e la situazione è sempre più complicata. Vedremo se riuscirà a venirne fuori”.

Hamilton nervoso, le risposte stizzite alla giornalista di Sky

Se Hamilton sia stanco della Ferrari non è dato sapere, almeno ufficiosamente. Resta il fatto che nel week end spagnolo, sia alla vigilia, nel media day, che nelle dichiarazioni post gara, Lewis è sembrato davvero rabbuiato. A chi gli ha chiesto “Cosa ti porti a casa da queste tre gare nel complesso?”, Lewis ha risposto: “Assolutamente niente”.

In altre interviste l’inglese ha dichiarato che quella di Barcellona è stata partecipato e che non ci sono aspetti positivi da trarre da questo fine settimana. Per poi finire con quel laconico: “Non vedo l’ora di andare a casa” che la dice tutta sulla voglia di parlare dell’ex inglese. Proprio in una di queste intervista post gara, il 7 volte campione del mondo ha risposto in maniera laconica alla giornata di Sky Sport Uk, Rachel Brookes:

“Mi dispiace saperti così abbattuto, è difficile vederti in questo stato”. Hamilton: “Cosa posso dire? È stata una giornata pessima, e non ho molto altro da aggiungere. È stata dura, tutto qui. Non avrebbe senso entrare nei dettagli, non è colpa vostra. Semplicemente non so cosa dire”.

Hamilton si scusa: “Sono giù di morale”

Sui social e non solo, sono stati in molti ad accorgersi di un Hamilton abbastanza nervoso nelle interviste. Il collega di Rachel Brookes, David Croft, ha rivelato che poco dopo lo stesso Lewis si è scusato con la giornalista di Sky dicendole: “Mi dispiace davvero, sono così giù”.

“Hamilton era davvero depresso, e a nessuno piace vederlo perché alla fine dei conti, che tu sia un suo fan o no, Lewis è il più grande pilota automobilistico che abbiamo mai visto – ha detto Croft nel podcast The Fast and The Curious – Lui è sincero e merita un applauso questo. E questo dimostra quanto fosse davvero depresso. Quando sei su una Ferrari e vieni superato da Nico Hulkenberg su una Sauber motorizzata Ferrari, ti chiedi: ‘Sono davvero io? Sto sbagliando qualcosa?’ Perché le cose non gli sono andate bene fin dall’inizio”.