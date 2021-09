Hamilton: "Ogni punto conta"

Lewis Hamilton fa i complimenti a Valtteri Bottas per il primo posto nelle qualifiche ufficiali a Monza: “Ogni punto conta. Congratulazioni a Valtteri, ha fatto un giro super. Sembrava che si fosse messa bene per me, però all’ultimo lui è stato più veloce di me e si è meritato il primo posto”.

“Ogni punto è importante, questa gara sprint può aiutare e dobbiamo sfruttarla al massimo. Vedere i tifosi italiani è bellissimo”, sono le parole del pilota della Mercedes.

OMNISPORT | 10-09-2021 19:40