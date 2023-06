Hamilton preoccupato: "Verstappen può oscurare i miei record"

Jordan invece è convinto: "Diventerà con il tempo il più grande pilota di tutti i tempi".

23-06-2023 21:56

Max Verstappen continua a macinare record di precocità in Formula uno. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha appena raggiunto Senna come numero di vittorie in carriera all’età di appena 25 anni. Inutile nasconderlo, il leader della classifica piloti sta puntando molto in alto e il record di 103 successi del rivale sette volte iridato Lewis Hamilton è un obiettivo.

Anche lo stesso Hamilton è preoccupato e ammette: “Max ha svolto un lavoro incredibile. Finora ha avuto una carriera così eccezionale che sicuramente supererà i numeri di Senna – ha dichiarato Hamilton, citato da SoyMotor –. Ha una carriera molto lunga davanti a sé, quindi assolutamente Verstappen può oscurare i miei record. In definitiva, i record sono lì per essere battuti e ha una squadra incredibile. Ma come ho detto dobbiamo lavorare di più per cercare di allungarli. Spero si possa fare qualche battaglia più ravvicinata almeno nell’ultima parte della mia carriera”.

Secondo Eddie Jordan invece, l’olandese diventerà il G.O.A.T della F1: “Verstappen diventerà con il tempo il più grande pilota di tutti i tempi. È così bravo! – queste le parole dell’irlandese nel podcast Formula For Success -. Devo dire che le ultime due gare non mi sono piaciute, mi sono annoiato a morte. Sta rendendo tutto noioso, più dell’era Schumacher“.