Hamilton: "Silverstone casa mia, voglio dare battaglia a Ferrari e Red Bull"

07-06-2022 20:24

Il Direttore Tecnico della Mercedes Andrew Shovlin, in vista del prossimo GP a Baku, non ha escluso che gli stessi problemi visti a Monaco potrebbero ripetersi: “Stiamo lavorando su alcune aree per cercare di migliorare la guida e per far funzionare la macchina un po’ più vicino alla sua finestra ottimale ma siamo ben consapevoli che, oltre ad aggiungere prestazioni di base alla vettura, dobbiamo farla funzionare su una gamma più ampia di circuiti. Quindi, sono tutte cose su cui siamo impegnati in vista di Baku, ma anche a lungo termine, perché ci saranno altri circuiti impegnativi. Tutti questi progetti sono oggetto di un intenso lavoro, perché la squadra e i piloti vogliono assolutamente tornare in testa”.

Lewis Hamilton è rassegnato ma ha una speranza in vista del 3 luglio, quando il sette volte campione del mondo correrà in casa: “Spero che quando arriveremo a Silverstone avremo la macchina che vogliamo, per poter lottare con Ferrari e Red Bull – ha affermato Hamilton a Speedweek –. Sarebbe bello poter dare loro filo da torcere nella nostra gara di casa. So che in fabbrica si lavora senza sosta per fare progressi con la vettura, e non ho dubbi che, prima o poi, riusciremo a fare il salto di qualità”.

Non ha nascosto la sua delusione anche Russell: “Se all’inizio della stagione mi avessero detto che dopo sette gare non ne avrei vinto neanche una, sarei stato sicuramente un po’ deluso”. I due piloti Mercedes attendono risposte, ma per il titolo quest’anno già sanno che sarà impossibile competere.