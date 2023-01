Hamilton: “Ti può piacere l'avversario, ma non devi mostrarlo”

Il sette volte campione del mondo della Mercedes, però, aggiunge: “Voglio essere una luce positiva per i più giovani”

31-01-2023 14:21

Lotti, tra sorpassi e contro sorpassi, a volte litighi durante la gara. Ma finita questa, come sono i rapporti tra piloti di Formula Uno? Lewis Hamilton, campione della Mercedes, ne ha parlato durante il podcast On Purpose with Jay Shetty: “Abbiamo molto più cose in comune di quanto si possa immaginare, ma siamo molto competitivi, e molti di noi si difendono a modo loro. Si vuole battere l’avversario: può piacere la persona fuori dall’auto, ma non lo si può mostrare. C’è quindi un’intera battaglia psicologica con te stesso che spesso ti ostacola”.

Il 38enne, sette volte campione del mondo, tuttavia cerca di essere un esempio per i più giovani: “Mi sento davvero come un pilota più anziano e sto cercando di tendere la mano ai giovani, perché sono loro il futuro”.