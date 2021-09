Hamilton-Verstappen: il timore di Ross Brawn

Il managing director della Formula 1 Ross Brawn non nasconde una certa preoccupazione dopo lo scontro tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monza, un nuovo episodio controverso tra Mercedes e Red Bull dopo quello di Silverstone: “Sono sicuro che i fan saranno divisi, è chiaro che entrambi i piloti avrebbero potuto evitare l’incidente. Penso che questa sia un’altra conseguenza del fatto che ci sono due ragazzi che vanno testa a testa e non vogliono cedere di un centimetro”, ha scritto Brawn sul sito ufficiale della F1.

“È un peccato che siano finiti nella ghiaia, perché avrebbe potuto essere una grande gara e siamo stati privati di questo. Sono interessato a vedere quale impatto avrà questo incidente sulla loro battaglia per il titolo. Abbiamo già vissuto Silverstone, che è stato un incidente importante e controverso”.

Il timore di Brawn è che il titolo possa decidersi a tavolino: “Ci sono due galli nel pollaio al momento e stiamo vedendo le conseguenze di questo. Non credo che nessuno dei due si tirerà indietro per il resto dell’anno. Spero però che il campionato venga vinto in pista e non nelle barriere o nella stanza dei commissari“.

OMNISPORT | 14-09-2021 07:47