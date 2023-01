05-01-2023 21:39

A due giorni dal drammatico arresto cardiaco subito durante il match contro i Cincinnati Bengals arrivano notizie più che confortanti sulla salute di Damar Hamlin, il safety dei Buffalo Bills che sta lottando per la vita presso l’University of Cincinnati Medical Center.

Damar Hamlin ha aperto gli occhi: il comunicato dell’ospedale di Cincinnati

Nella giornata di giovedì 5 gennaio, infatti, il team di Buffalo ha riportato le notizie in arrivo dal nosocomio della metropoli dell’Ohio in cui l’atleta è ricoverato annunciando in particolare che sono stati esclusi danni neurologici: “Secondo i medici dell’University of Cincinnati Medical Center che lo hanno in cura – si legge – Damar nelle ultime 24 ore ha mostrato notevoli segnali di miglioramento e continua a progredire. Dal punto di vista neurologico non ci sono danni, i suoi polmoni continuano a guarire. Damar sta facendo progressi costanti e considerevoli”. Oltre all’assenza di danni neurologici, è stato reso noto che Hamlin ha aperto gli occhi, stretto le mani dei suoi cari che lo circondano ed è in grado di parlare con i medici. L’annuncio dei Bills e le notizie successive seguono quanto pubblicato sul proprio account Twitter da Kaiir Elam, giovane cornerback dei Bills, circa il fatto che Hamlin “è sveglio e mostra segni di miglioramento”.

Dramma Hamlin, i medici: “Ancora presto per sapere se potrà tornare in campo”

Il giocatore, classe ’98, era stramazzato al suolo dopo uno scontro con il ricevitore Tee Higgins. La gravità delle sue condizioni era apparsa subito chiara e nonostante due tentativi di rianimazione tramite massaggio cardiaco già in campo al momento del trasporto in ospedale le condizioni di Hamlin erano parse molto serie.

Damar, che ha trascorso gli ultimi due giorni sedato, resta comunque ancora intubato in terapia intensiva. William Knight, uno dei medici dell’ospedale di Cincinnati, ha precisato che “è troppo presto” per determinare se il 24enne potrà riprendersi completamente e tornare a giocare a livello professionistico.

NFL, Cincinnati Bengals-Buffalo Bills potrebbe non venire recuperata

Intanto, in NFL si sta seppur faticosamente cercando di tornare alla normalità. Così mentre i Bills hanno ripreso gli allenamenti in vista della partita casalinga contro i New England Patriots in programma domenica 8 gennaio, i vertici della Lega stanno cercando di trovare una data utile per far recuperare la partita sospesa dopo il dramma di Hamlin, valevole per la penultima giornata della stagione regolare e che potrebbe quindi avere effetti decisivi sulla classifica in vista della griglia dei playoff.

Non è escluso, tuttavia, che alla fine si decida di dichiarare il match nullo, quindo come se si fosse concluso in parità.