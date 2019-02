Hamsik-Napoli, è davvero finita: l'addio commovente di Cannavaro

Il Napoli sta per ammainare la bandiera Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco sta per lasciare la città dopo 12 anni: un addio brusco e improvviso, per trasferirsi in Cina. Anche gli ultimi tifosi scettici devono arrendersi dopo l'ultimo post di Paolo Cannavaro, il capitano degli azzurri fino al 2014, quando cedette la fascia proprio a Marekiaro. Sui social l'ex difensore partenopeo ha voluto ringraziare Hamsik per un regalo speciale: la maglietta, firmata, della sua ultima partita con il Napoli.

"Al mio capitano Paolo, con stima e affetto. Hamsik", è la dedica che spezza il cuore ai tifosi partenopei.

Questo il messaggio di Cannavaro, a corredo della foto della maglietta: "Purtroppo è arrivato il giorno che nessun tifoso del Napoli avrebbe mai voluto che arrivasse! Nella vita tutto ha un inizio e una fine ma tu in questo arco di tempo hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine i calciatori segnano epoche che a volte vengono dimenticate tanti e tanti anni dopo. Ma di una cosa sono sicuro, che il nome MAREK HAMSIK risuonerà in eterno tra i vicoli della nostra città. Grazie per avermi regalato emozioni e la tua ultima maglia indossata con tanto amore”.

Hamsik lascia il Napoli dopo 12 anni per accasarsi al Dalian Yifang, in Cina. Dopo la rivelazione di Ancelotti di sabato ("Non so come andrà a finire: Marek vuole provare una nuova esperienza e dopo tutto quello che ha dato nessuno in società s’è sentito in diritto di dire: non vai") è arrivata una cascata di indiscrezioni che hanno confermato l'addio dello slovacco dopo oltre un decennio di militanza sotto il Vesuvio.

Marekiaro, 520 partite in azzurro e 121 reti totali tra serie A e coppe, sta per dire addio ai partenopei dopo una trattativa lampo imbastita nelle ultime ore. Il capitano potrebbe salutare i compagni già lunedì: per lui lo attende un triennale da 9 milioni di euro l'anno. Per il Napoli invece pronti 20 milioni di euro più bonus. Ma potrebbe trattarsi di un arrivederci: potrebbe tornare in un futuro non lontano in veste di dirigente.

