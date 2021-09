Harden e il rinnovo che non c’è: “Voglio prendermi il mio tempo”

Fumata nera per il rinnovo di James Harden coi Brooklyn Nets. L’ala classe 1989 ha infatti deciso che non prolungherà il contratto con la franchigia newyorchese optando quindi per esplorare la free agency a fine stagione.

“Nel corso della mia carriera sono sempre stato leale, firmando prima ancora di diventare free agent. Questa volta voglio prendermi il mio tempo ed essere paziente” ha spiegato Harden a ESPN.

“Voglio concentrarmi solo sul vincere il titolo e il resto si sistemerà da sé. Ovviamente sarebbe molto, molto difficile andarsene da qui, o anche solo lasciare due come Kevin Durant e Kyrie Irving”.

Secondo molti, alla base della scelta dell’ex Rockets c’è una motivazione di carattere economico. Non firmando un’estensione, infatti, Harden potrebbe puntare a firmare un quinquennale da 270 milioni di dollari con scadenza nel 2027, una cifra superiore a quella che incasserebbe esercitando la player option da 47.3 milioni di dollari e aggiungendovi successivamente il prolungamento triennale a 161 milioni.

“I soldi non c’entrano” ha però chiarito Harden.

“L’obiettivo è competere per il titolo per più anni, giocando sempre ai massimi livelli. Vincendo un titolo a New York i soldi arrivano di conseguenza”.

OMNISPORT | 30-09-2021 12:09