Harden, la prima in casa con i Sixers è uno show

03-03-2022

In NBA è stata la notte di James Harden. Il protagonista delle ultime trades con il passaggio in extremis ai 76ers ha debuttato davanti ai propri tifosi trascinando al successo la squadra di coach Rivers contro New York. Per l’ex Rockets e Nets a fine partita ci saranno 26 punti, 9 assist e 9 rimbalzi, prestazione in linea con quella di Joel Embiid, che firma 27 punti e 12 rimbalzi).

La quarta vittoria consecutiva permette ai Sixers di proseguire la risalita ad Est, dove in vetta ci sono sempre gli Heat, sconfitti però dopo quattro partite consecutive. Dopo il successo sui Bulls Herro e compagni si fermano contro Milwaukee, che passa di misura grazie allo show dei ‘Big Three’, Giannis Antetokounmpo (28 punti e 17 rimbalzi), Khris Middleton (26) e Jrue Holiday (25 punti e 11 assist).

Ad Ovest ripartono i Suns che dopo due ko interni, pur ancora senza Paul e Booker, entrato nel protocollo anti-Covid, “espugnano” la Talking Stick Arena passeggiando contro Portland in un match che si apre però solo dal secondo tempo. Bene anche i Jazz: contro i Rockets, giunti all’11ª sconfitta consecutiva, arriva terza vittoria di fila, nono successo nelle ultime dieci partite, con sugli scudi un Donovan Mitchell da 37 punti.

I risultati della notte

Orlando Magic-Indiana Pacers 114-122

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 98-119

Philadelphia 76ers-New York Knicks 123-108

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 125-95

Milwaukee Bucks-Miami Heat 120-119

Houston Rockets-Utah Jazz 127-132

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 107-119

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 120-90

