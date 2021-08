Hauge saluta il Milan, è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte

Dopo soltanto un anno, Jens Petter Hauge e il Milan si salutano. L’esterno norvegese è stato infatti ceduto dai rossoneri in prestito con obbligo di riscatto all’Eintracht Francoforte, club arrivato quinto nella scorsa stagione di Bundesliga.

L’affare era nell’aria già da tempo, in mattinata è arrivata anche l’ufficialità dell’operazione, con il classe 1999 che giocherà dunque in Germania.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

Soltanto un anno in rossonero per Hauge, arrivato dal Bodø-Glimt dopo aver stregato il Milan nel preliminare di Europa League di San Siro. 5 goal in 24 presenze nella sua unica stagione rossonera.

Announce Hauge? 🤔 Welcome, Jens Petter! 🦅🔥#SGE pic.twitter.com/arb2qDTRuu — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 10, 2021

Ora il trasferimento a Francoforte, agli ordini del nuovo tecnico Oliver Glasner, in un attacco giovane e di talento con tanti volti nuovi. Tra questi anche Hauge, che ora proverà a ritagliarsi il suo spazio.

OMNISPORT | 10-08-2021 10:31