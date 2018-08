Hayden, la pesante richiesta della famiglia

La famiglia di Nicky Hayden ha chiesto 6 milioni di risarcimento al giovane che era al volante dell’auto scontratasi con il pilota statunitense, morto il 22 maggio 2017 a Cesena, cinque giorni dopo il drammatico incidente a Misano Adriatico. Lo riferisce il ‘Resto del Carlino’.

La lettera con la richiesta di risarcimento è stata inviata agli avvocati del ragazzo, un 31enne di Morciano, alcune settimane fa. La famiglia di Hayden pretende l’importo massimo previsto dalle soglie minime di legge per i danni a persone provocati da incidenti stradali. Già l’anno scorso era arrivata, ai legali del giovane investitore, una lettera in cui si preannunciava la richiesta di danni. Ma allora non veniva ancora quantificata in alcun modo l’entità del risarcimento. Nel frattempo però l’inchiesta sulla morte del pilota americano è andata avanti. Ci sono state le perizie disposte dalla Procura, dai legali della famiglia del pilota e da quelli del ragazzo di Morciano. Il 13 giugno il gip ha deciso di mandare a processo il giovane per omicidio stradale.

Secondo la Procura – aggiunge il ‘Resto del Carlino’ ci sarebbe stato un concorso di colpa da parte del giovane al volante della Peugeot che finì per travolgere Hayden. “Perché è vero che il pilota, in sella alla sua bici, si era immesso in via Tavoleto da via Ca’ Raffelli senza rispettare lo stop – e ci sono anche alcuni filmati che lo documentano – ma il ragazzo alla guida della macchina non rispettava il limite di velocità: viaggiava a 72,8 km all’ora anziché ai 50, che è il massimo consentito in quel tratto. Secondo la tesi della Procura e dei familiari di Hayden, Nicky insomma si sarebbe potuto salvare, se il 31enne di Morciano avesse rispettato i limiti e moderato la velocità in prossimità dell’incrocio. Secondo la perizia disposta dai legali del ragazzo, Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti (e affidata al professor Alfonso Micucci), lo scontro con Hayden sarebbe stato inevitabile. “Nemmeno se la macchina fosse andata a 30 chilometri orari avrebbe potuto evitare il pilota’” vi si legge.

E ancora: “Ora saranno i giudici a stabilire le responsabilità del giovane investitore. I suoi legali hanno chiesto e ottenuto per lui il rito abbreviato. La sorella di Hayden, l’unica che si era costituita parte civile al processo, non ha accettato l’abbreviato ed è uscita dal procedimento. Ma la famiglia del pilota, qualche giorno dopo, ha deciso di avviare l’azione civile e chiedere il risarcimento per 6 milioni di euro. Una mazzata per il giovane morcianese, che dopo il terribile incidente non si è più ripreso. E’ ancora sotto choc e continua a essere seguito da uno psicologo. Impossibile per lui rimuovere il ricordo di quel pomeriggio del 17 maggio, quando si è trovato Hayden e non è riuscito a evitare l’impatto”.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 17:25