Hellas Verona-Crotone, il pensiero di Ivan Juric

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric parla alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara molto sentita dall’allenatore dei gialloblu:

“Significa tantissimo questa sfida a livello personale, con me in panchina andammo in A per la prima volta. Ha tante persone a cui sono legato. Il Crotone ha il suo stile di gioco, indipendentemente dall’avversario: a volte con le grandi può andarti male, ma sanno essere molto competitivi. Giocano bene e sono pericolosi”.

Poi Juric si è soffermato a ringraziare i suoi giocatori per la disponibilità che dimostrano in ogni momento:

“Ringrazio sempre i miei giocatori perché c’è una disponibilità assoluta, e non è scontato. Ci sono giocatori che fanno più di quanto gli chieda, hanno tanta voglia di fare risultato e l’hanno dimostrato giocando anche fuori ruolo. Questo ci porta avanti in questo momento, c’è forte senso d’appartenenza al gruppo. Per questo motivo stiamo facendo bene. In questo momento non sto togliendo qualcosa a qualcuno, ognuno di loro ha avuto spazio. Poi noi siamo sempre un po’ al limite, e ognuno di loro ha avuto modo di farsi vedere. L’unico per cui mi dispiace un po’ è Ruegg, che sta facendo ottimi allenamenti: ma lo devo vedere ancora per dare un giudizio. Non so quanto vale, sono contento di come si sta lavorando. Sugli allenatori si cambia idea molto in fretta è un po’ diverso che con i giocatori”.

OMNISPORT | 08-01-2021 16:05