Hellas Verona: in arrivo altri due acquisti

19-08-2022 11:51

Nel giorno delle visite mediche di Juan Cabal, l’Hellas Verona lavora senza sosta per concludere altri due acquisti. Lo riferisce il quotidiano veronese “L’Arena”, che conferma come il centrale del Djurgardens Hien sia in dirittura di arrivo. Il centrale può giocare anche sulla destra ed ha un costo di 4 milioni di euro. Anche per Sotiris Alexandroupolos del Panathinaikos la cifra è fissata a 4 milioni di euro: gli agenti del calciatore hanno incontrato entrambe le squadre per chiudere questo accordo.

