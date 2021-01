Hellas Verona, Ivan Juric durissimo con l'agente di Zaccagni

Durissime le paorle che Ivan Juric rivolge nei confronti dell’agente di Mattia Zaccagni, Tullio Tinti, che settimana scorsa aveva dichiarato che: “Zaccagni lascerà sicuramente l’Hellas Verona in estate. Troverà spazio in una big”. Il tecnico dell Hellas Verona ha quindi voluto rispondere a queste affermazioni, considerandole come una manncanza di rispetto gravissima.

Queste le sue parole:

“Non mi piace quando si parla così del Verona, o quando il procuratore parla così di Zaccagni. Per me – dice Juric in conferenza stampa – è una mancanza di rispetto. Non vedo altre squadre che vendono. Quando si parla così non mi piace. Penso che Zaccagni sia troppo intelligente, tutto questo non influirà sul suo rendimento, né sulle mie scelte: sarebbe una cosa di gravità enorme. Poi la società deciderà se venderà o meno, ma un po’ di rispetto ci vuole”.

OMNISPORT | 22-01-2021 15:15