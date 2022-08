Hellas Verona-Napoli, Cioffi: "Mi aspetto una gara d'orgoglio"

13-08-2022 13:35

Il tecnico dell’Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in Serie A, che sarà il giorno di Ferragosto al Bentegodi contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato.

Queste le parole di Cioffi:

“Il Napoli che avremo davanti è una squadra già fatta e finita Hanno una media di realizzazione molto elevata, ci aspettiamo una formazione sicuramente frizzante, con qualità nel palleggio e nella volontà, che cercherà si chiudere la gara subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se capita a un ragazzino del Verona ci stia che dia il 99,9%. Anche essendo professionali, i nostri son ragazzi, non sono abituati a certe pressioni ma mi aspetto un match di orgoglio”.